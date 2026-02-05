A defesa do adolescente investigado por agredir o cão comunitário Orelha divulgou o vídeo que, segundo os advogados, coloca em dúvida a autoria do crime. As imagens mostram o animal caminhando pela vizinhança horas após o horário estimado pela Polícia Civil para as agressões.

A Polícia Civil confirmou a autenticidade do vídeo, mas reforçou que nunca afirmou que o cão tenha morrido imediatamente após a agressão. De acordo com a investigação, o animal foi visto ferido no dia seguinte e teve o estado de saúde agravado até morrer após atendimento veterinário.