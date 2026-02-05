06 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
DENÚNCIA

Suzane von Richthofen pode voltar à cadeia, saiba o motivo

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais via Metrópoles
De acordo com o boletim de ocorrência, Suzane retirou objetos e dinheiro da residência do tio sem autorização.
De acordo com o boletim de ocorrência, Suzane retirou objetos e dinheiro da residência do tio sem autorização.

Suzane von Richthofen pode voltar ao sistema prisional, já que foi formalmente acusada de furto no contexto da disputa pela herança do tio, Miguel Abdalla Netto, encontrado morto em janeiro, em São Paulo. A denúncia foi registrada pela prima Silvia Gonzalez Magnani.

Leia mais: Prima quer que Suzane Richthofen devolva carro de R$ 120 mil

Tio e antigo tutor de Andreas von Richthofen é achado morto

De acordo com o boletim de ocorrência, Suzane retirou objetos e dinheiro da residência do tio sem autorização. Ela já admitiu, em processo na Vara de Família, que entrou no imóvel, levou um veículo e outros bens, além de ter soldado o portão da casa.

Atualmente em regime aberto, Suzane está impedida de cometer novos crimes. Caso a investigação confirme a prática de furto, ela poderá retornar à prisão para cumprir o restante da pena pela morte dos pais.

*Com informações do Metrópoles

Comentários

1 Comentários

  • Antonio Carlos 6 horas atrás
    Nunca vão deixar essa pessoa viver a vida dela, pagou a pena, não deve mais o crime que cometeu, mas não a esquecem.