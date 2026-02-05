Suzane von Richthofen pode voltar ao sistema prisional, já que foi formalmente acusada de furto no contexto da disputa pela herança do tio, Miguel Abdalla Netto, encontrado morto em janeiro, em São Paulo. A denúncia foi registrada pela prima Silvia Gonzalez Magnani.

De acordo com o boletim de ocorrência, Suzane retirou objetos e dinheiro da residência do tio sem autorização. Ela já admitiu, em processo na Vara de Família, que entrou no imóvel, levou um veículo e outros bens, além de ter soldado o portão da casa.

Atualmente em regime aberto, Suzane está impedida de cometer novos crimes. Caso a investigação confirme a prática de furto, ela poderá retornar à prisão para cumprir o restante da pena pela morte dos pais.

*Com informações do Metrópoles