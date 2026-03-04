Segundo familiares, o jovem convive desde a infância com a condição genética, que provoca fome constante, atraso no desenvolvimento e alterações hormonais. Além de ser coagido a ingerir os alimentos, ele também foi filmado enquanto usava o banheiro da unidade.

Um estudante de 16 anos diagnosticado com Síndrome de Prader-Willi foi obrigado por colegas a comer ao menos sete fatias de bolo dentro de uma escola estadual em Fortaleza (CE). O caso, registrado no Bairro Dom Lustosa, é tratado como episódio de bullying.

A Síndrome de Prader-Willi é causada por uma alteração no cromossomo 15 de origem paterna e afeta, em média, um a cada 15 mil nascimentos, de acordo com a Associação Brasileira da Síndrome de Prader-Will. Entre as principais características estão fraqueza muscular, dificuldades de aprendizagem, hiperfagia (fome insaciável) e ganho de peso precoce. O diagnóstico é confirmado por teste genético, e o tratamento pode incluir hormônio do crescimento.

O adolescente estuda no CAIC Raimundo Gomes de Carvalho. A Secretaria da Educação do Ceará informou que repudia práticas de bullying e afirmou ter prestado apoio à família.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado comunicou que o Grupo de Segurança Escolar da Polícia Militar foi enviado ao colégio após a denúncia. O caso será investigado pela Polícia Civil do Ceará, que orienta os responsáveis a registrarem ocorrência para detalhar os fatos.