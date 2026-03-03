03 de março de 2026
DESMAIO E QUEDA

Cirurgia de 7 horas em Ivete Sangalo é considerada delicada

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes sociais via Metrópoles
A operação foi realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após a artista desmaiar em casa de madrugada.
A cantora Ivete Sangalo passou por uma cirurgia de aproximadamente sete horas para corrigir uma fratura na mandíbula, procedimento classificado como delicado devido à área afetada.

A operação foi realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após a artista desmaiar em casa na madrugada de 25 de fevereiro, em decorrência de um quadro de desidratação grave. A queda provocou a fratura no maxilar e um corte no supercílio.

Segundo informações publicadas pelo Metrópoles, a intervenção não teve intercorrências. A equipe da cantora informou que não há novas atualizações sobre o estado de saúde e que ela deve se pronunciar pelas redes sociais oportunamente.

