A cantora Ivete Sangalo passou por uma cirurgia de aproximadamente sete horas para corrigir uma fratura na mandíbula, procedimento classificado como delicado devido à área afetada.

A operação foi realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após a artista desmaiar em casa na madrugada de 25 de fevereiro, em decorrência de um quadro de desidratação grave. A queda provocou a fratura no maxilar e um corte no supercílio.

Segundo informações publicadas pelo Metrópoles, a intervenção não teve intercorrências. A equipe da cantora informou que não há novas atualizações sobre o estado de saúde e que ela deve se pronunciar pelas redes sociais oportunamente.