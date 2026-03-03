Uma jovem motociclista de 25 anos morreu na manhã desta terça-feira (3) após acidente na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), nas proximidades do viaduto Ayrton Senna, no Distrito Federal. A vítima foi identificada como Karla Thaynnara Nogueira.

Segundo relatos divulgados pelo portal Metrópoles, a jovem perdeu o controle da moto depois de colidir com um veículo, caiu na pista e, em seguida, foi atingida por um caminhão.

O pai dela, o policial militar José Carlos Andrade Nogueira, também trafegava de motocicleta pela via e chegou ao local no momento do acidente. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, após a confirmação da morte da filha, ele atentou contra a própria vida. Equipes que atendiam à ocorrência tentaram impedir o ato, mas não conseguiram.