A disputa judicial envolvendo a herança do médico Miguel Abdalla Netto ganhou um novo capítulo. A prima de Suzane von Richthofen, Silvia Magnani, acionou a Justiça para tentar reaver um veículo avaliado em R$ 120 mil que teria sido retirado da casa do médico após a morte dele, no início de janeiro.

Via advogadas, Silvia informou que vai peticionar no processo de inventário para exigir a devolução do automóvel e questionar atitudes atribuídas à Suzane, que também figura como herdeira por ser sobrinha da vítima. A defesa afirma haver preocupação com episódios de saques, violações e invasões no imóvel do Campo Belo, na zona sul de São Paulo.

Segundo a equipe jurídica, a situação se agravou após Suzane ter entrado na casa, retirado o carro da garagem e adotado medidas emergenciais sem autorização judicial. O destino do veículo não foi informado. Para as advogadas, os fatos reforçam a necessidade de nomeação urgente de um inventariante idôneo pra resguardar o patrimônio estimado em R$ 5 milhões.