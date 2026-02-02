A disputa judicial envolvendo a herança do médico Miguel Abdalla Netto ganhou um novo capítulo. A prima de Suzane von Richthofen, Silvia Magnani, acionou a Justiça para tentar reaver um veículo avaliado em R$ 120 mil que teria sido retirado da casa do médico após a morte dele, no início de janeiro.
Via advogadas, Silvia informou que vai peticionar no processo de inventário para exigir a devolução do automóvel e questionar atitudes atribuídas à Suzane, que também figura como herdeira por ser sobrinha da vítima. A defesa afirma haver preocupação com episódios de saques, violações e invasões no imóvel do Campo Belo, na zona sul de São Paulo.
Segundo a equipe jurídica, a situação se agravou após Suzane ter entrado na casa, retirado o carro da garagem e adotado medidas emergenciais sem autorização judicial. O destino do veículo não foi informado. Para as advogadas, os fatos reforçam a necessidade de nomeação urgente de um inventariante idôneo pra resguardar o patrimônio estimado em R$ 5 milhões.
Ainda conforme a defesa, Silvia colaborou tanto com os trâmites do sepultamento quanto com as apurações sobre a morte do primo e as invasões ao imóvel. Já Suzane declarou anteriormente à Justiça que agiu para proteger o patrimônio após invasões, incluindo a troca de fechaduras, soldagem do portão e retirada do veículo, além de apresentar documentos para comprovar sua condição de herdeira.
*Com informações da Banda B