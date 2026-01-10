10 de janeiro de 2026
Tio e antigo tutor de Andreas von Richthofen é achado morto

Reprodução/Internet
Miguel Abdalla Neto era responsável pela administração dos bens de Andreas von Richthofen até que o sobrinho completasse 18 anos.

Miguel Abdalla Neto, tio materno e ex-tutor de Andreas von Richthofen, foi encontrado morto nesta sexta-feira (9) dentro da casa onde morava sozinho, na Zona Sul de São Paulo. A Polícia Militar informou que não havia sinais de violência no local.

O corpo foi localizado pouco antes das 16h numa residência na Rua Baronesa de Bela Vista, na Vila Congonhas, já em estado de decomposição. Um vizinho acionou a polícia após funcionários estranharem a ausência de Miguel por cerca de dois dias. O caso foi registrado como morte suspeita e encaminhado ao 27º Distrito Policial.

Miguel Abdalla Neto era responsável pela administração dos bens de Andreas von Richthofen até que o sobrinho completasse 18 anos. Andreas é irmão de Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais em 2002.

O episódio ocorre em meio à repercussão contínua do caso Richthofen, um dos crimes mais emblemáticos do país, que levou Suzane a cumprir cerca de 20 anos de prisão antes de obter progressão ao regime aberto.

*Com informações do G1

