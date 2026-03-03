Marcas de sangue foram identificadas no box do banheiro do apartamento onde a policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, foi encontrada com um tiro na cabeça, no Brás, região central de São Paulo. O material foi revelado com uso de luminol durante perícia e pode influenciar os rumos da apuração sobre a morte.

De acordo com os investigadores, os vestígios estavam no local onde o marido da vítima, o tenente-coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto, afirmou que tomava banho no momento do disparo. O exame residuográfico feito nas mãos da policial e do oficial teve resultado negativo.