O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) retirou a necessidade de fazer a prova da baliza para a obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O órgão também permitiu que o circuito seja realizado em veículos automáticos.

As novas medidas foram anunciadas na segunda-feira (26). As autoescolas já foram avisadas das mudanças e a informação está disponível na página CNH Paulista, na internet, do Detran.

O Detran-SP reforçou que o candidato aprovado no exame prático, da categoria B, está habilitado para conduzir qualquer tipo de automóvel, ainda que tenha feito a prova em carro automático.