Um grave acidente envolvendo um ônibus que transportava romeiros deixou 15 mortos e diversos feridos na manhã desta terça-feira (3), em um trecho da rodovia AL-220, no município de São José da Tapera, no Sertão de Alagoas. O veículo levava 60 pessoas e capotou em uma área conhecida como “Curva do S”.

Leia mais: Ônibus tomba na BR-251 e 5 pessoas morrem, inclusive bebê

As vítimas fatais são cinco homens, sete mulheres e três crianças. Os nomes e idades não foram divulgados ainda. Os sobreviventes foram resgatados e encaminhados para hospitais da região, onde recebem atendimento médico.