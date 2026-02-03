Um grave acidente envolvendo um ônibus que transportava romeiros deixou 15 mortos e diversos feridos na manhã desta terça-feira (3), em um trecho da rodovia AL-220, no município de São José da Tapera, no Sertão de Alagoas. O veículo levava 60 pessoas e capotou em uma área conhecida como “Curva do S”.
As vítimas fatais são cinco homens, sete mulheres e três crianças. Os nomes e idades não foram divulgados ainda. Os sobreviventes foram resgatados e encaminhados para hospitais da região, onde recebem atendimento médico.
Segundo relatos de testemunhas, o ônibus retornava do Ceará para Alagoas após a Romaria de Nossa Senhora das Candeias, em Juazeiro do Norte, quando o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista. O Corpo de Bombeiros, o Departamento Estadual de Aviação e equipes de resgate atuaram no socorro às vítimas.
A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente, e o Instituto de Criminalística enviou peritos ao local. O governador Paulo Dantas decretou luto oficial de três dias no estado.
Com informações do g1