Cinco pessoas morreram após o tombamento de um ônibus na BR-251, na Serra de Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais, na noite dessa quarta-feira (21). O acidente aconteceu em um trecho de declive e curva, na altura, depois que o veículo teve falha no sistema de frenagem, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

O ônibus fazia o trajeto entre Arapiraca, em Alagoas, e Itapema, em Santa Catarina. Entre as vítimas fatais está um bebê. Os nomes e idades não foram divulgados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nove passageiros ficaram gravemente feridos, com múltiplas fraturas e escoriações, e outros 34 tiveram ferimentos leves ou não se machucaram.