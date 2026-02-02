Um bebê de 11 meses morreu atacado por um cachorro da raça pitbull na tarde de domingo (1º), em Socorro, no interior de São Paulo. O ataque aconteceu no quintal de casa da família no bairro Nogueiras, onde a criança estava junto do animal.
Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que uma mulher sai da casa pedindo ajuda enquanto o cachorro aparece com o bebê. A criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital da Cidade, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o pitbull pertence ao padrasto da vítima. O animal foi recolhido e encaminhado ao canil da Guarda Municipal. A Polícia Civil requisitou perícia no local e investiga o caso como homicídio e omissão de cautela na guarda e condução de animais.
*Com informações do Metrópoles
????BRASIL: Bebê de 11 meses morre após ser atacado por um cachorro da raça pitbull no quintal de uma casa em Socorro (SP).— pedrofofoqueiro (@pedrofofoqueiro) February 2, 2026
O animal pertencia ao padrasto da criança e ficava solto no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o bebê já estava sem vida ao chegar o socorro. pic.twitter.com/Qr17Af6Day