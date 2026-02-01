Caetano Veloso e Maria Bethânia conquistaram neste domingo (1º) o Grammy Awards 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global, com o disco Caetano e Bethânia Ao Vivo, registro da turnê que os levou a grandes palcos do Brasil entre 2024 e 2025.

O projeto, fruto do reencontro musical dos irmãos baianos, superou outros cinco indicados de artistas de diferentes países, como o indiano Siddhant Bhatia, o nigeriano Burna Boy, o senegalês Youssou N’Dour, o grupo Shakti e a parceria entre Anoushka Shankar, Alam Khan e Sarathy Korwar.

Para Bethânia, aos 79 anos, esta foi a primeira vitória no Grammy - um marco em sua longa carreira na música popular brasileira. Para Caetano Veloso, de 83 anos, trata-se do terceiro troféu: ele já havia sido premiado em edições anteriores pelos álbuns Livro (2000) e João Voz e Violão (2001).