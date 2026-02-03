03 de fevereiro de 2026
NOS ESTADOS UNIDOS

Esposa de sertanejo é presa após fugir de abordagem policial

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ Current Inmate Database
Segundo registros oficiais do Condado de Orange, ela ignorou sirenes e luzes da viatura durante a abordagem.
Segundo registros oficiais do Condado de Orange, ela ignorou sirenes e luzes da viatura durante a abordagem.

A empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, esposa do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, foi presa em Orlando, nos Estados Unidos, após desobedecer a ordem de parada da polícia. Segundo registros oficiais do Condado de Orange, ela ignorou sirenes e luzes da viatura durante a abordagem.

Além da acusação de fuga, Amanda também responderá por dirigir sem habilitação válida no estado da Flórida, infração considerada contravenção de segundo grau. As autoridades ainda não informaram se houve pagamento de fiança ou liberação judicial.

Até a última atualização, a assessoria da dupla sertaneja e familiares da empresária não se manifestaram sobre o caso.

*Com informações do g1

