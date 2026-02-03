A empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, esposa do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, foi presa em Orlando, nos Estados Unidos, após desobedecer a ordem de parada da polícia. Segundo registros oficiais do Condado de Orange, ela ignorou sirenes e luzes da viatura durante a abordagem.

Além da acusação de fuga, Amanda também responderá por dirigir sem habilitação válida no estado da Flórida, infração considerada contravenção de segundo grau. As autoridades ainda não informaram se houve pagamento de fiança ou liberação judicial.

Até a última atualização, a assessoria da dupla sertaneja e familiares da empresária não se manifestaram sobre o caso.