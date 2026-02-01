Estudando numa casa construída pela metade, na periferia de Salvador (BA), com apostilas usadas e com aulas gratuitas pela internet, Wesley de Jesus, 23, conseguiu ser aprovado em primeiro lugar em medicina na USP de Ribeirão Preto, uma das melhores do país, pelo sistema de notas do Enem.

Segundo o jovem, que há cinco anos tenta ser aprovado se preparando por conta própria, pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), ele teria nota para entrar em qualquer universidade pública que faz parte da iniciativa.

"Desde pequeno quero ser médico. Sempre usei hospitais públicos porque tenho asma. Agora quero me preparar para dar o retorno para a sociedade. Quero ser um exemplo para outros jovens de que hoje é possível acessar algo de excelência independentemente de origem, classe social e raça", diz.