O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu o ano judiciário nesta segunda-feira (2) na cerimônia que reuniu as mais altas autoridades da República, incluindo o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A solenidade, cujo plano de fundo são as pressões e debates internos, busca reafirmar a unidade e a força da Corte diante de desafios recentes.

O presidente do STF, Edson Fachin, protagonizou momentos de tensão no recesso, especialmente após as desconfianças geradas pelo caso do banco Master, que envolveu menções a ministros. Fachin, que havia se mantido discreto, rompeu o silêncio para criticar ataques ao Supremo e defender a instituição. Ele defendeu a criação de um código de conduta para os ministros, proposta que enfrentou resistência entre os pares.