Mais de 50 entidades da sociedade civil anunciaram apoio ao manifesto assinado em dezembro por mais de 200 pessoas, incluindo empresários, economistas e outros nomes de segmentos diversos, que pede que o STF (Supremo Tribunal Federal) adote um código de conduta para os ministros da corte. A ação também conta com uma petição online, que soma mais de 45 mil assinaturas.

O documento destaca a preocupação de parcelas da sociedade "com a necessidade de normas claras de comportamento e integridade para magistrados das mais altas cortes do país", propondo diretrizes baseadas em "boas práticas de independência judicial".

Entre as organizações que subscrevem o texto estão Transparência Brasil, Derrubando Muros, Movimento Orçamento Bem Gasto, Open Knowledge Brasil, Fundação Tide Setúbal, Instituto Sou da Paz e Renova BR.