Um imóvel multifamilar desabou na madrugada desta segunda-feira (2), na Avenida Presidente Castelo Branco, no Maracanã, Rio de Janeiro. Conforme o Corpo de Bombeiros, uma mulher morreu no incidente e outras noves pessoas ficaram feridas.

De acordo com os Bombeiros, as nove vítimas feridas foram encaminhadas para unidades hospitalares da região. Entre as últimas pessoas a serem socrridas dos escombros, estão uma criança, levada para o hospital com feridos moderados, e a mulher que não resistiu aos ferimentos.