Uma menina de 11 anos e seu padrasto, de 25, morreram soterrados na madrugada deste sábado (24) após o desabamento de uma casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ). Segundo testemunhas, a laje do imóvel cedeu e atingiu a vítima e outras duas pessoas que estavam no local.

Leia mais: Chuva derruba casa e menino de 10 anos morre soterrado; VÍDEO

Um homem e uma mulher ficaram feridos e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros. Um cachorro que também estava sob os escombros foi resgatado com vida. A operação de resgate contou com cerca de 40 militares de cinco unidades, além do apoio da Defesa Civil municipal.