Uma menina de 11 anos e seu padrasto, de 25, morreram soterrados na madrugada deste sábado (24) após o desabamento de uma casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ). Segundo testemunhas, a laje do imóvel cedeu e atingiu a vítima e outras duas pessoas que estavam no local.
Um homem e uma mulher ficaram feridos e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros. Um cachorro que também estava sob os escombros foi resgatado com vida. A operação de resgate contou com cerca de 40 militares de cinco unidades, além do apoio da Defesa Civil municipal.
Até o momento, as causas do desabamento não foram informadas, e não há confirmação sobre danos em imóveis vizinhos. A Prefeitura de Duque de Caxias foi procurada, mas não se manifestou até a última atualização.
*Com informações do SBT News e g1