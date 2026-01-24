24 de janeiro de 2026
BAIXADA FLUMINENSE

Desabamento de casa mata criança e padrasto

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Um cachorro que também estava sob os escombros foi resgatado com vida.
Uma menina de 11 anos e seu padrasto, de 25, morreram soterrados na madrugada deste sábado (24) após o desabamento de uma casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ). Segundo testemunhas, a laje do imóvel cedeu e atingiu a vítima e outras duas pessoas que estavam no local.

Leia mais: Chuva derruba casa e menino de 10 anos morre soterrado; VÍDEO

Um homem e uma mulher ficaram feridos e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros. Um cachorro que também estava sob os escombros foi resgatado com vida. A operação de resgate contou com cerca de 40 militares de cinco unidades, além do apoio da Defesa Civil municipal.

Até o momento, as causas do desabamento não foram informadas, e não há confirmação sobre danos em imóveis vizinhos. A Prefeitura de Duque de Caxias foi procurada, mas não se manifestou até a última atualização.

*Com informações do SBT News e g1

