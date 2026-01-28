O corpo da corretora de imóveis Daiane Alves dos Santos, 43, foi encontrado em área de mata em Caldas Novas, no sul do estado de Goiás. Ela estava desaparecida desde o dia 17 de dezembro.

O síndico do prédio e seu filho, investigados por suspeita de participação no desaparecimento dela, foram presas na manhã desta quarta-feira (28), de acordo com a Polícia Civil de Goiás.