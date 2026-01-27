A morte do cão comunitário Orelha, mascote da Praia Brava, em Florianópolis (SC), decorrente das agressões severas que sofreu, despertou forte comoção nacional e uma investigação policial. O animal, que vivia há cerca de dez anos na região e era querido por moradores e frequentadores da praia, precisou ser submetido à eutanásia devido à gravidade dos ferimentos.

Relatos e evidências iniciais levaram à suspeita de que ao menos quatro adolescentes são responsáveis pela tortura. A Polícia Civil de Santa Catarina conduziu uma operação nessa segunda-feira (26) para cumprir mandados de busca e apreensão. Celulares foram apreendidos na apuração dos crimes de maus-tratos contra animais e possível coação de testemunhas.