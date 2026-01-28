A criadora de conteúdo Andressa Urach voltou ao centro das atenções após insistir na divulgação de um vídeo íntimo que, segundo ela, foi gravado com o próprio filho, Arthur Urach. A repercussão negativa foi imediata e gerou debates intensos nas redes sobre limites, ética e regras das plataformas digitais.
Mesmo diante das restrições impostas por sites de conteúdo adulto, Andressa seguiu adiante. Como resposta às proibições, tomou uma “medida extrema”: criou a própria plataforma para hospedar seus vídeos. Batizado de Andressa Urach Videos, o site foi lançado com a proposta de permitir conteúdos que não são aceitos por plataformas tradicionais.
O anúncio foi feito nas redes sociais da influenciadora, que afirmou ter optado por um espaço independente após enfrentar bloqueios e desgaste com as regras de outras empresas do setor. Segundo ela, a iniciativa busca driblar limitações que considera excessivas à sua liberdade criativa.
A decisão ampliou ainda mais a discussão online. Plataformas como Privacy, OnlyFans e Close Fans mantêm normas rígidas que proíbem conteúdos associados a incesto, prevendo punições e banimento. Embora o tema não seja tipificado como crime pela legislação brasileira, enfrenta forte rejeição social e restrições contratuais.
Com o lançamento do site próprio, Andressa continua promovendo o novo projeto com o filho, mesmo sob críticas.
*Com informações do BNews