A criadora de conteúdo Andressa Urach voltou ao centro das atenções após insistir na divulgação de um vídeo íntimo que, segundo ela, foi gravado com o próprio filho, Arthur Urach. A repercussão negativa foi imediata e gerou debates intensos nas redes sobre limites, ética e regras das plataformas digitais.

Mesmo diante das restrições impostas por sites de conteúdo adulto, Andressa seguiu adiante. Como resposta às proibições, tomou uma “medida extrema”: criou a própria plataforma para hospedar seus vídeos. Batizado de Andressa Urach Videos, o site foi lançado com a proposta de permitir conteúdos que não são aceitos por plataformas tradicionais.