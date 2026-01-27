Um adolescente de 17 anos teve as costas gravemente feridas ao ser atingido por um raio durante o ato político realizado de domingo (25), na Praça do Cruzeiro, em Brasília (DF). Ao Metrópoles, ele contou que acreditou que teria apenas mais uma hora de vida depois da descarga elétrica, que rasgou sua pele e o deixou sem sentir o corpo do pescoço para baixo.

Eduardo Linhares disse que chovia intensamente quando viu maa forte explosão sobre si e sentiu o corpo ser arremessado. Ele desmaiou e, ao recobrar a consciência, percebeu que não conseguia se mexer. Socorrido por pessoas que estavam no local, foi levado de ambulância para atendimento médico.