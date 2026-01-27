O síndico do prédio onde a corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desapareceu em Caldas Novas (GO) responde a 12 processos relacionados à vítima, segundo a família. O desaparecimento completa 40 dias nesta segunda-feira (26).

Cleber Rosa de Oliveira é investigado após o sumiço da corretora, noite de 17 de dezembro, quando ela desceu ao subsolo do edifício para verificar a queda de energia e não foi mais vista. No processo mais recente, o Ministério Público de Goiás denunciou o síndico por perseguição, com agravante de abuso de função.