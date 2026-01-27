O síndico do prédio onde a corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desapareceu em Caldas Novas (GO) responde a 12 processos relacionados à vítima, segundo a família. O desaparecimento completa 40 dias nesta segunda-feira (26).
Cleber Rosa de Oliveira é investigado após o sumiço da corretora, noite de 17 de dezembro, quando ela desceu ao subsolo do edifício para verificar a queda de energia e não foi mais vista. No processo mais recente, o Ministério Público de Goiás denunciou o síndico por perseguição, com agravante de abuso de função.
Há ainda uma ação penal por lesão corporal, de maio de 2025, em que Cleber é acusado de agredir Daiane durante uma discussão sobre o corte de energia no prédio. A defesa do síndico não respondeu aos pedidos de contato.
A Polícia Civil afirma que o caso segue em investigação e, até o momento, não é tratado como crime, nem há suspeitos formalmente apontados. A família, no entanto, acredita que Daiane tenha sido levada por alguém que conhecia a rotina e a estrutura do prédio.
Para os parentes, as denúncias trazem sensação de justiça, embora não expliquem o paradeiro da corretora. As buscas continuam, e laudos periciais ainda são aguardados.
*Com informações do g1
