O síndico do prédio onde a corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desapareceu em Caldas Novas (GO), confessou o homicídio e levou a polícia até o local onde deixou o corpo, encontrado em avançado estado de decomposição. Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (28), mais de um mês após o sumiço da vítima.

De acordo com a TV Anhanguera, Cleber afirmou à polícia que matou Daiane após uma “discussão acalorada”, no dia 17 de dezembro, data em que ela foi vista pela última vez. O corpo foi abandonado em uma área de mata a cerca de 15 quilômetros da cidade, às margens da GO-213. O Corpo de Bombeiros atua na retirada dos restos mortais, localizados em um barranco.