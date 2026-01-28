O síndico do prédio onde a corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desapareceu em Caldas Novas (GO), confessou o homicídio e levou a polícia até o local onde deixou o corpo, encontrado em avançado estado de decomposição. Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (28), mais de um mês após o sumiço da vítima.
Leia mais: Corpo de corretora é encontrado; síndico e filho são presos
De acordo com a TV Anhanguera, Cleber afirmou à polícia que matou Daiane após uma “discussão acalorada”, no dia 17 de dezembro, data em que ela foi vista pela última vez. O corpo foi abandonado em uma área de mata a cerca de 15 quilômetros da cidade, às margens da GO-213. O Corpo de Bombeiros atua na retirada dos restos mortais, localizados em um barranco.
Segundo o delegado Pedromar Augusto de Souza, responsável pelo caso, o filho do síndico, Maykon Douglas de Oliveira, também foi preso, suspeito de envolvimento no crime. O porteiro do condomínio foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento. A defesa de Cleber não se manifestou até a última atualização.
Em depoimento, Cleber disse que agiu sozinho e que transportou o corpo na carroceria de sua picape. Imagens de câmeras de segurança mostram o veículo deixando o condomínio por volta das 20h naquela noite, versão que contraria o primeiro relato do suspeito, quando negou ter saído do local.
As investigações apontam que Cleber e Daiane tinham um histórico de conflitos. Segundo o Ministério Público de Goiás, as divergências começaram após a corretora alugar um apartamento do condomínio para turistas acima do limite permitido e se intensificaram ao longo de 2025, com episódios de ameaças e perseguição.