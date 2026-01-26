A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o caso da agressão que levou à morte do cão Orelha, um mascote comunitário que vivia na Praia Brava, em Florianópolis.

Nesta segunda-feira (26), foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas casas de quatro adolescentes considerados suspeitos pelo ato.

O animal, que tinha cerca de 10 anos e era cuid ado pela comunidade, foi agredido a pauladas no começo do ano e encontrado ferido por moradores no dia 16 de janeiro. Ele chegou a ser levado para atendimento veterinário, mas, devido à gravidade das lesões, precisou passar por eutanásia.