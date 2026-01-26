O cantor João Lima se apresentou à Polícia Civil e foi preso na manhã desta segunda-feira (26), em João Pessoa (PB), após a Justiça decretar sua prisão preventiva por violência doméstica contra a ex-esposa, a médica e influenciadora Raphaella Brilhante. Ele compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), no Centro da capital paraibana.

A prisão segue a repercussão de vídeos divulgados nas redes sociais no fim de semana, que mostram agressões contra a vítima. Após registrar ocorrência, Raphaella obteve medida protetiva, que impede o cantor de se aproximar dela, de frequentar a antiga residência do casal e de manter qualquer contato, com distância mínima de 300 metros.