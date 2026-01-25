O estudante Leandro Pinheiro, de 25 anos, devolveu integralmente um PIX de R$ 200 mil que foi depositado por engano em sua conta bancária, em Goiânia (GO). O valor foi transferido por um empresário, que fez contato após perceber o erro. Dois dias depois, o dinheiro foi restituído, e o jovem recebeu a recompensa de R$ 1 mil pela atitude.

A transferência foi feita em 17 de janeiro, quando o estudante, que não costumava movimentar aquela conta, foi avisado sobre a transferência indevida. Segundo ele, a devolução foi imediata após a confirmação do equívoco. O empresário explicou que fez o pagamento durante a compra de uma carreta de bovinos e digitou o número errado ao fazer o Pix.

O jovem destacou que a decisão foi guiada por valores familiares e que a repercussão do caso trouxe alívio à família. Maranhense, ele vive em Goiânia há cerca de um ano, para onde se mudou a fim de curar enfermagem e construir uma carreira.