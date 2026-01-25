25 de janeiro de 2026
Homem furta TV durante incêndio e devolve após má repercussão

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/Redes sociais via SBT News
Filho da vítima do furto tenta impedir que motorista escape com o aparelho.
Filho da vítima do furto tenta impedir que motorista escape com o aparelho.

O homem que foi filmado furtando uma televisão durante incêndio num casarão histórico do Rio de Janeiro, na última quinta (22) devolveu o aparelho após a repercussão negativa do caso nas redes sociais. As imagens mostram o suspeito deixando o local com a TV, de carro, enquanto o imóvel ainda era consumido pelas chamas.

Leia mais: Motorista invade calçada e rouba espetinho sem sair do carro

O furto aconteceu no momento em que moradores tentavam conter o fogo na casa. A ação foi registrada por testemunhas e rapidamente ganhou destaque nas redes.

Depois da divulgação dos vídeos, o homem procurou os proprietários do imóvel e devolveu o equipamento, alegando em depoimento que teria encontrado a televisão no chão. A dona da casa, Jaqueline dos Santos, confirmou a devolução e afirmou que, agora, a prioridade da família é reconstruir o que foi perdido no incêndio.

A Polícia Civil informou que analisa as imagens e apura as circunstâncias do caso. Até o momento, não houve registro de prisão.

*Com informações do SBT News

