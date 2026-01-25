O homem que foi filmado furtando uma televisão durante incêndio num casarão histórico do Rio de Janeiro, na última quinta (22) devolveu o aparelho após a repercussão negativa do caso nas redes sociais. As imagens mostram o suspeito deixando o local com a TV, de carro, enquanto o imóvel ainda era consumido pelas chamas.

Leia mais: Motorista invade calçada e rouba espetinho sem sair do carro

O furto aconteceu no momento em que moradores tentavam conter o fogo na casa. A ação foi registrada por testemunhas e rapidamente ganhou destaque nas redes.