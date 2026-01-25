O homem que foi filmado furtando uma televisão durante incêndio num casarão histórico do Rio de Janeiro, na última quinta (22) devolveu o aparelho após a repercussão negativa do caso nas redes sociais. As imagens mostram o suspeito deixando o local com a TV, de carro, enquanto o imóvel ainda era consumido pelas chamas.
O furto aconteceu no momento em que moradores tentavam conter o fogo na casa. A ação foi registrada por testemunhas e rapidamente ganhou destaque nas redes.
Depois da divulgação dos vídeos, o homem procurou os proprietários do imóvel e devolveu o equipamento, alegando em depoimento que teria encontrado a televisão no chão. A dona da casa, Jaqueline dos Santos, confirmou a devolução e afirmou que, agora, a prioridade da família é reconstruir o que foi perdido no incêndio.
A Polícia Civil informou que analisa as imagens e apura as circunstâncias do caso. Até o momento, não houve registro de prisão.
*Com informações do SBT News