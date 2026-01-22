22 de janeiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VEJA VÍDEO

Motorista invade calçada e rouba espetinho sem sair do carro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo/CCTV via Banda B
A ação foi registrada em vídeo e chamou a atenção de moradores e comerciantes da região.
A ação foi registrada em vídeo e chamou a atenção de moradores e comerciantes da região.

Um motorista invadiu a calçada e furtou um espetinho diretamente da churrasqueira de um comércio na noite de terça-feira (20), em Maringá (PR). A ação foi registrada em vídeo e chamou a atenção de moradores e comerciantes da região.

Leia mais: Ladrão fica entalado sem calça em porta giratória de banco; VÍDEO

Segundo apuração da Ric Record, o condutor trafegou por alguns metros fora da via, antes de parar ao lado da churrasqueira montada na calçada.

Sem descer do carro, ele esticou o braço, pegou o espeto e deixou o local em seguida, como se fosse um “drive-thru” improvisado. Testemunhas relataram que o motorista aparentava estar embriagado.

Até o momento, não há informações sobre a identificação do condutor nem se a polícia foi acionada.

Comentários

Comentários