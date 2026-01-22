Um motorista invadiu a calçada e furtou um espetinho diretamente da churrasqueira de um comércio na noite de terça-feira (20), em Maringá (PR). A ação foi registrada em vídeo e chamou a atenção de moradores e comerciantes da região.
Segundo apuração da Ric Record, o condutor trafegou por alguns metros fora da via, antes de parar ao lado da churrasqueira montada na calçada.
Sem descer do carro, ele esticou o braço, pegou o espeto e deixou o local em seguida, como se fosse um “drive-thru” improvisado. Testemunhas relataram que o motorista aparentava estar embriagado.
Até o momento, não há informações sobre a identificação do condutor nem se a polícia foi acionada.