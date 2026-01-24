O laudo pericial do caso que chocou Manaus apontou que a criança teve a cabeça quebrada após ser violentamente arremessada contra a parede, e não morta inicialmente por facadas, como se suspeitava. A informação foi confirmada pelo delegado Fábio Silva, responsável pela investigação na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Segundo o delegado, a perícia indicou que a agressão contra o menino foi extremamente violenta antes do uso da faca. “Ele deve ter batido a cabeça da criança na parede com muita força, porque a cabeça quebrou”, afirmou. Somente depois disso, o pai teria desferido vários golpes com arma branca.

O crime foi praticado na noite de quinta-feira (22), na zona norte de Manaus. Antes de se trancar no banheiro do apartamento com o filho, o homem discutiu com a mãe da criança enquanto portava uma faca, o que foi gravado em vídeo (veja abaixo). Após o assassinato, ele fugiu do local, mas foi encontrado e preso na madrugada deste sábado (24).

*Com informações do Metrópoles