O Ministério Público do Rio Grande do Sul abriu apuração para investigar a comercialização de tacos de beisebol envolvidos com arame farpado em um restaurante às margens da BR-116, em Barra do Ribeiro, na região metropolitana de Porto Alegre. A iniciativa partiu da representação feita pelo desembargador João Barcelos Souza Júnior, que afirmou ter visto os objetos à venda no local.

De acordo com o magistrado, os tacos estavam expostos sem qualquer relação com a prática esportiva, alguns com arame farpado enrolado e outros com palavras como “respeito”, “fiado” e “motivação”. No pedido encaminhado ao MP, ele apontou a possibilidade de os itens serem comercializados como arma branca, citando entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a posse desse tipo de objeto pode configurar contravenção penal, conforme o contexto.

O dono do restaurante declarou ter sido surpreendido com a denúncia e afirmou que os produtos são vendidos apenas como itens decorativos ou para uso em fantasias, sem finalidade violenta. O Ministério Público confirmou o recebimento da representação, que será analisada pela Promotoria de Justiça de Barra do Ribeiro para decidir sobre a abertura de procedimento formal.