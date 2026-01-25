Uma trabalhadora de 52 anos teve quatro dedos da mão esquerda decepados ao prender o membro na máquina de corte na central de frios de um supermercado em Sarandi (PR). O caso aconteceu no início da manhã desse sábado (24).

Socorristas prestaram os primeiros atendimentos ainda no local e, devido à gravidade da lesão, a mulher foi encaminhada em estado grave ao Hospital Bom Samaritano, em Maringá.

As circunstâncias do acidente são apuradas. Por ora, não está claro como o equipamento travou no momento do manuseio. A administração do supermercado foi procurada para esclarecimento, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.