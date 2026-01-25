25 de janeiro de 2026
ACIDENTE DE TRABALHO

Mulher perde 4 dedos em máquina de supermercado

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/CBMPR
Socorristas prestaram os primeiros atendimentos ainda no local.
Socorristas prestaram os primeiros atendimentos ainda no local.

Uma trabalhadora de 52 anos teve quatro dedos da mão esquerda decepados ao prender o membro na máquina de corte na central de frios de um supermercado em Sarandi (PR). O caso aconteceu no início da manhã desse sábado (24).

Socorristas prestaram os primeiros atendimentos ainda no local e, devido à gravidade da lesão, a mulher foi encaminhada em estado grave ao Hospital Bom Samaritano, em Maringá.

As circunstâncias do acidente são apuradas. Por ora, não está claro como o equipamento travou no momento do manuseio. A administração do supermercado foi procurada para esclarecimento, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.

*Com informações do Banda B

