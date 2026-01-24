Morreu na manhã deste sábado (24), um dia após ter sido resgatado em estado grave, Natanael Ferreira de Meneses, de 44 anos, que ficou preso sob um carro ao tentar desatolá-lo em uma estrada em João Pinheiro (MG). A morte foi confirmada pela Funerária São João Batista, responsável pela necrópsia.
O acidente aconteceu na madrugada de sexta-feira (23), quando o carro ficou atolado no barro. Ao tentar liberar o automóvel, a terra cedeu e o veículo prensou Natanael, deixando-o com a cabeça presa entre o barro e a roda. Ele permaneceu no local por horas até ser encontrado por pessoas que passavam pela estrada, que acionaram o Corpo de Bombeiros por volta das 8h30.
No resgate, os militares encontraram a vítima inconsciente, com sinais de hipotermia e suspeita de fratura na pelve. Foi necessário escavar o solo e usar um trator para erguer o veículo e retirar o homem com segurança. Após cerca de 30 minutos de operação, Natanael foi socorrido pelo Samu e levado à UPA de João Pinheiro, e depois transferido para o Hospital Municipal, onde ficou internado na UTI.
*Com informações do g1