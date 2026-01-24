Morreu na manhã deste sábado (24), aos 57 anos, o fundador da Gol Linhas Aéreas e presidente do Conselho de Administração da companhia, Constantino Júnior. A informação foi confirmada pela própria empresa em publicação nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Em nota, a Gol lamentou o falecimento e destacou o legado deixado pelo empresário, que esteve à frente da criação da companhia há 25 anos. Segundo a empresa, Constantino Júnior teve papel decisivo na consolidação da Gol como referência em inovação e no desenvolvimento da aviação comercial no Brasil.

Constantino foi fundador e primeiro CEO da Gol, liderando o início das operações em 2001 e a rápida expansão da companhia no mercado nacional. Em 2004, passou a integrar o Conselho de Administração, acumulando o cargo com a presidência executiva até 2012, quando assumiu exclusivamente a presidência do conselho, função que exercia até hoje. Ele também foi um dos fundadores do Grupo ABRA.