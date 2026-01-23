23 de janeiro de 2026
CRIME BÁRBARO

Pai mata filho de 4 anos esfaqueado, no banheiro; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Polícia Civil
O suspeito se trancou com o filho no banheiro e passou a agredi-lo violentamente.
Uma criança de quatro anos foi morta pelo próprio pai dentro do banheiro de uma kitnet na Zona Norte de Manaus, na noite de quinta-feira (22). Segundo a polícia, o homem cometeu o crime depois de ter discutido com a mãe do menino, sua ex-mulher.

O suspeito se trancou com o filho no banheiro e o agrediu violentamente. A criança foi arremessada contra a parede, sofreu traumatismo craniano e, em seguida, foi atingida por golpes de faca. O menino morreu ainda no local.

“Em cinco anos que eu estou na Delegacia de Homicídios, nunca vi um caso como esse”, afirmou o delegado Fábio Silva, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), ao relatar a cena encontrada pelos policiais.

Após o crime, o homem fugiu de motocicleta e continua foragido. A Polícia Militar isolou a área para a perícia, e o corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso e faz buscas para localizar o suspeito.

