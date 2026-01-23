Uma menina de dois anos morreu depois de ter sido atropelada acidentalmente pela própria mãe dentro da garagem de casa, em um condomínio residencial em Londrina (PR), nessa quarta-feira (21).

O acidente aconteceu no momento em que a mãe manobrava o veículo da família em marcha ré e não percebeu que a filha estava atrás do carro. Socorristas do Corpo de Bombeiros e uma equipe avançada do Samu foram acionados.