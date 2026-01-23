23 de janeiro de 2026
ACIDENTE

Menina de 2 anos morre atropelada pela mãe em garagem

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ UEL
a criança sofreu politraumatismos e sofreu uma parada cardíaca ao dar entrada no Hospital Universitário de Londrina.
Uma menina de dois anos morreu depois de ter sido atropelada acidentalmente pela própria mãe dentro da garagem de casa, em um condomínio residencial em Londrina (PR), nessa quarta-feira (21).

Leia mais: Motorista bêbada atropela 3 na frente de bar e mata 1; VÍDEO

O acidente aconteceu no momento em que a mãe manobrava o veículo da família em marcha ré e não percebeu que a filha estava atrás do carro. Socorristas do Corpo de Bombeiros e uma equipe avançada do Samu foram acionados.

Segundo a equipe médica, a criança sofreu politraumatismos e sofreu uma parada cardíaca ao dar entrada no Hospital Universitário de Londrina. Apesar de ter sido intubada na UTI e passado por diversas manobras de reanimação, a menina não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado nessa quinta-feira (22).

*Com informações do portal Ric

