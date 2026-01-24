A guarnição foi até o local indicado, fez buscas no pátio e nas imediações, mas não encontrou sinais de arrombamento nem a presença de qualquer pessoa suspeita. Durante o atendimento, os policiais pediram que a mulher e o filho descrevessem quem estaria tentando entrar no imóvel.

Uma denúncia registrada na madrugada de sexta-feira (23) em Sentinela do Sul (RS) levou à abertura de apuração interna na Brigada Militar. Uma moradora acionou a polícia relatando uma tentativa de invasão à residência e pediu atendimento imediato.

Segundo o relato, o suposto invasor seria um “lobisomem”. O filho da mulher, que é cego, confirmou a versão e afirmou que a criatura os persegue há anos. Diante da falta de indícios de crime, a ocorrência foi encerrada após orientação à família.

O conteúdo do boletim, no entanto, chamou atenção dentro da corporação por usar termos considerados inadequados, incluindo a menção de que a polícia não dispunha de “Van Helsing”, personagem fictício conhecido como caçador de monstros.

"Como não dispomos do lendário caçador de monstros Van Helsing, pouco poderíamos fazer além da averiguação", respondeu a polícia.