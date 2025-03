Como a 'capital do Lobisomem' em SP transformou o medo em turismo

Junho de 2018, em uma noite de lua cheia na cidade de Joanópolis (a cerca de 100 km da capital paulista), um bicho peludo, grande e com a traseira alta pula de uma ribanceira na parte de trás do cemitério da cidade.

"Me arrepia lembrar, no dia nem tinha bebido. As mulas que sentiram primeiro e fizeram um barulho por causa do susto. Logo depois, pulou um bicho do barranco e a hora que caiu, correu muito rápido. Pulou bem do nosso lado, um lobisomem... Pelo menos lobo tenho certeza que era", disse Juca Quintana, comerciante.

Juca, que é dono de uma loja de queijos, passou boa parte da vida na zona leste da capital paulista, mudou-se para a cidade do interior, conhecida como a capital do lobisomem, com cerca de 11 mil habitantes, em 2004, quando comprou um alazão arisco de nome Ventura e recebeu a recomendação de um domador na região.

"Vim para amansar o Ventura, mas no final esse lugar que me amansou. Essa lenda de lobisomem é contada pelos antigos aqui, sempre ouvi, por isso acredito que seja verdade. nesta quinta-feira (13), não saio mais sozinho para andar a cavalo", conta.

Lenda ultrapassa gerações