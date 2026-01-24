Cancelamentos e atrasos em voos internacionais provocados pela tempestade de inverno nos Estados Unidos já impactam aeroportos brasileiros neste fim de semana. Em São Paulo, neste sábado (24), o Aeroporto Internacional de Guarulhos registrou a suspensão de voos com destino aos EUA, enquanto operações semelhantes também foram afetadas no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Entre os voos cancelados está o TAM 8180, que sairia de Guarulhos para Nova York neste sábado. A LATAM informou que viagens de e para Nova York e Boston previstas entre sábado e segunda-feira serão canceladas ou sofrerão atrasos devido às condições climáticas severas nos Estados Unidos. Segundo a companhia, os passageiros estão recebendo a assistência prevista em lei.