Nesta semana, o ciclone Harry provocou forte agitação marítima no sul da Itália e levou à evacuação de dezenas de famílias na província de Catânia, na Sicília. O fenômeno causou alagamentos, elevou o risco de transbordamento de rios e atingiu áreas litorâneas com ventos intensos e mar extremamente violento.
Segundo autoridades locais, a tempestade registrada no Mediterrâneo apresentou ventos de até 150 km/h e ondas que chegaram a 10 metros de altura, consideradas as mais fortes dos últimos 60 anos na região. Em Messina, uma onda surpreendeu os prefeitos de Taormina e de Santa Teresa di Riva enquanto faziam uma transmissão ao vivo para alertar a população sobre as condições climáticas.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram danos em diferentes pontos de Catânia, com destaque para Viale Kennedy, em La Plaia, e áreas de Ognina e San Giovanni Li. A força do mar arrastou barreiras de proteção, areia e destroços para as vias públicas. O recuo da maré começou a ser percebido apenas durante a madrugada de quarta-feira (21).
Apesar dos prejuízos materiais, não há registro de feridos ou mortos. Em Plaia, o rio Simeto atingiu o nível máximo, motivando a retirada preventiva de moradores. O ciclone também afetou regiões da Calábria e da Sardenha, que continuam sob monitoramento.
*Com informações do Il Post