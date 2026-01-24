Nesta semana, o ciclone Harry provocou forte agitação marítima no sul da Itália e levou à evacuação de dezenas de famílias na província de Catânia, na Sicília. O fenômeno causou alagamentos, elevou o risco de transbordamento de rios e atingiu áreas litorâneas com ventos intensos e mar extremamente violento.

Segundo autoridades locais, a tempestade registrada no Mediterrâneo apresentou ventos de até 150 km/h e ondas que chegaram a 10 metros de altura, consideradas as mais fortes dos últimos 60 anos na região. Em Messina, uma onda surpreendeu os prefeitos de Taormina e de Santa Teresa di Riva enquanto faziam uma transmissão ao vivo para alertar a população sobre as condições climáticas.