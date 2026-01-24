A diretora financeira da Conect Telecom, Isabelle de Jesus Monteiro, morreu após passar mal na piscina de um hotel em Rio Quente, no sul de Goiás (GO). Kyka Monteiro estava em uma área de água rasa quando perdeu a consciência. Ela recebeu atendimento médico no local e foi levada ao Hospital Municipal de Rio Quente, mas não resistiu.

O caso aconteceu na quinta-feira (22). Segundo o hotel, a hóspede interagia normalmente com a família quando teve o mal-estar. A empresa informou ainda que prestou assistência imediata e segue à disposição das autoridades para colaborar com a apuração. Até a última atualização, a Polícia Civil não havia se manifestado sobre o andamento das investigações.