O corpo de uma criança foi encontrado na manhã desta quarta-feira (21) depois que a casa em que vivia desabou com a chuva forte na cidade Rio Bananal (ES). O estado inteiro está em alerta vermelho de tempestades e nesta terça-feira (20) choveu mais de 300 mm.

O menino, de 10 anos, desapareceu após sua residência desabar durante a madrugada com a força das águas. O imóvel ficava na zona rural da cidade, na região de Lagoa Jesuína, segundo informações da Defesa Civil do Espírito Santo.