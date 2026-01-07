Uma mulher de 39 anos e seu filho, de 11, morreram após sofrerem uma descarga elétrica na piscina de uma pousada em Maragogi, no litoral norte de Alagoas. As vítimas, turistas de São Paulo, foram encontradas desacordadas na água no domingo (4) e tiveram as mortes confirmadas após serem levadas a uma unidade de saúde da região. O caso havia sido tratado inicialmente como afogamento.

Leia mais: Irmãos de 4 anos morrem em piscina durante festa de família

Em nota, a Almaré Pousada Exclusiva afirmou que adotou imediatamente as providências cabíveis após o ocorrido, acionando os serviços de emergência e prestando auxílio necessário. A pousada informou ainda que colabora com as autoridades e que as circunstâncias do caso estão sendo apuradas pelos órgãos responsáveis.