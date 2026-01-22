O empresário Sérgio Nahas, 61, condenado pela morte da esposa, Fernanda Orfali, 23 anos atrás, foi preso em Salvador. A detenção ocorreu no sábado (17), na Praia do Forte, no município de Mata de São João, na Bahia, após ser identificado por câmeras de monitoramento, de acordo com a Polícia Militar do estado.

Segundo a polícia, ele estava na região da Praia do Forte. Após passar por audiência de custódia, o empresário foi encaminhado para o sistema prisional.

Em 20 de maio de 2025, atendendo a um pedido do Ministério Público de São Paulo, a segunda turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu pelo aumento da pena de prisão do empresário para 8 anos e 2 meses em regime fechado pela morte da mulher, em 14 de setembro de 2002, dentro do apartamento do casal, em Higienópolis, centro de São Paulo.