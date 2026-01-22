22 de janeiro de 2026
FLAGRA

Mulher rebola e vandaliza motocicletas da PM; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/CGN
A mulher também risca e chuta um carro que passava pela via naquele instante.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher dançando e tentando danificar motocicletas da Polícia Militar estacionadas numa rua de Cascavel (PR).

No registro, a mulher dança no meio da rua, abaixa as calças em alguns momentos e, aparentemente, risca uma das motos da PM. Em outra cena, pega o capacete de um policial e continua os movimentos. Ela também risca e chuta um carro que passava pela via naquele instante.

Segundo o portal local CGN, os policiais atendiam a uma ocorrência nas proximidades.

As imagens se encerram quando um policial retorna e vê a situação. Até o momento, não há confirmação sobre o desfecho do caso, nem se a mulher foi abordada ou encaminhada para algum procedimento oficial.

*Com informações do CGN

