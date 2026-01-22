Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher dançando e tentando danificar motocicletas da Polícia Militar estacionadas numa rua de Cascavel (PR).
No registro, a mulher dança no meio da rua, abaixa as calças em alguns momentos e, aparentemente, risca uma das motos da PM. Em outra cena, pega o capacete de um policial e continua os movimentos. Ela também risca e chuta um carro que passava pela via naquele instante.
Segundo o portal local CGN, os policiais atendiam a uma ocorrência nas proximidades.
As imagens se encerram quando um policial retorna e vê a situação. Até o momento, não há confirmação sobre o desfecho do caso, nem se a mulher foi abordada ou encaminhada para algum procedimento oficial.
*Com informações do CGN