O corpo de uma criança de dois anos foi encontrado dentro de uma casa em Sorriso, no norte de Mato Grosso, na última sexta-feira (2). O pai do menino, de 21 anos, que estava desacordado no local naquele momento, confessou às autoridades que matou a criança.

Segundo o Corpo de Bombeiros, moradores acionaram o socorro quando viram um homem caído dentro da casa. No interior do imóvel, os militares encontraram a criança, identificada como Davi Lucca da Silva Lemos, ainda com vida. O menino foi levado ao Hospital Regional, mas morreu depois de 30 minutos de tentativas de reanimação.