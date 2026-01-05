O corpo de uma criança de dois anos foi encontrado dentro de uma casa em Sorriso, no norte de Mato Grosso, na última sexta-feira (2). O pai do menino, de 21 anos, que estava desacordado no local naquele momento, confessou às autoridades que matou a criança.
Segundo o Corpo de Bombeiros, moradores acionaram o socorro quando viram um homem caído dentro da casa. No interior do imóvel, os militares encontraram a criança, identificada como Davi Lucca da Silva Lemos, ainda com vida. O menino foi levado ao Hospital Regional, mas morreu depois de 30 minutos de tentativas de reanimação.
Após o atendimento, os bombeiros retornaram ao endereço e acionaram a Polícia Militar. Vizinhos relataram gritos e barulho de telhas quebrando antes de invadirem o imóvel, onde encontraram o homem tentando se matar. Ele foi contido, levado à UPA e preso.
No local, havia uma carta em que o suspeito confessava ter matado o filho e tentado se suicidar. No texto, afirmou que cometeu o crime após ver uma foto da ex-companheira com outro homem, dias depois do fim do relacionamento. O homem não detalhou como matou o menino, que não apresentava sinais aparentes de violência. O caso é investigado pela polícia.
*Com informações do SBT News