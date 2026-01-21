Um músico de 38 anos morreu após ser atingido e prensado por mais de uma tonelada de peças de mármore na tarde de segunda-feira (19) em Tubarão, em Santa Catarina.

Leia mais: Estantes desabam e toneladas de congelados ferem trabalhador

Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência de acidente de trabalho. No local, a vítima, o músico Jean Freitas, foi encontrado prensado sob pedras de mármore, segundo a corporação. O caso ocorreu na rua Silvino Moreira Lima Sobrinho, no bairro Humaitá. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.