Um adolescente de 16 anos foi apreendido por ato infracional análogo à tentativa de feminicídio após atacar a ex-namorada, de 14 anos, a facadas em Antonina (PR). O crime aconteceu no domingo (18), na rua, e foi registrado pela câmera de segurança. O mandado de internação foi cumprido na terça-feira (20).

Leia mais: Mulher raspa cabeça do marido que recebeu elogio de outra; VÍDEO

As imagens mostram a vítima caminhando com amigos quando é abordada pelo agressor, que estava de bicicleta. Ele desce, saca a faca e avança em direção à adolescente, golpeando-a no rosto, ombro e costas. Os ferimentos foram considerados superficiais, e a jovem passa bem, apurou o portal Banda B.