Um motorista embriagado atropelou três pessoas na porta de um bar na madrugada desta segunda-feira (19), na Vila Jacuí, na zona leste de São Paulo. Uma das vítimas morreu. O condutorO foi presO em flagrante após teste do bafômetro apontar que ela dirigia sob efeito de álcool.

Leia mais: Acidente com motorista bêbado mata 8; 6 eram da mesma família

O acidente aconteceu pouco depois da meia-noite, na avenida Imperador. Imagens de câmeras de segurança mostram quando o veículo, um Fiat Punto, surge em alta velocidade e avança sobre clientes de um bar que estavam na calça e no meio-fio.